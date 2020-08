I contagi tornano a crescere. Nelle ultime 24 ore 1.367 nuovi casi e 13 decessi. Ma è record di tamponi effettuati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono 1.367 i nuovi positivi al Coronavirus scoperti Nelle ultime 24 ore. Un numero nettamente superiore rispetto alla giornata di ieri quando l’aumento era stato di 878 contagi. Il totale delle persone attualmente positive, secondo i dati contenuti nel bollettino giornaliero del ministero della Salute (qui la mappa), è di 20.753, quasi mille in più di ieri. I casi totali registrati da inizio pandemia passano, quindi, a 262.540. Nelle ultime 24 ore ci sono stato anche 13 decessi che portano il totale delle vittime a 35.458. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 1.055 (-3 rispetto a ieri), 69 delle quali sono in terapia intensiva (+3) e 19.629 in isolamento domiciliare. I tamponi ... Leggi su lanotiziagiornale

