Genoa, il saluto di Nicola: “Salvarci è stato un successo di squadra. Grazie a tutti, mi avete emozionato” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rolando Maran è il nuovo allenatore del Genoa, il posto in panchina lo ha lasciato in eredità Davide Nicola. L'ormai ex allenatore della società genovese ha voluto salutare tramite un post Instagram i suoi ex tifosi dopo la salvezza raggiunta sulla panchina del club ligure.IL saluto DI Nicolacaption id="attachment 928121" align="alignnone" width="1024" Nicola Genoa (getty images)/captionI risultati si ottengono in team e Grazie al Team ne abbiamo raggiunto uno a cui tenevamo con tutti noi stessi: la permanenza del Genoa in Serie A. È stato in tutto e per tutto un successo di squadra: Presidente, Società, Dirigenza, Staff, Calciatori ed ogni singola ... Leggi su itasportpress

