Feste in discoteca con la mascherina (Di mercoledì 26 agosto 2020) È quanto raccomanda la BCK, associazione cappello del settore, ai locali della città di Zurigo Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Feste discoteca Cesenatico, discoteche chiuse? Dilagano le feste abusive organizzate via chat il Resto del Carlino Zurigo: mascherine per le feste in discoteca con oltre 100 persone

ZURIGO - Da domani chi vuole entrare in un club o una discoteca nella città di Zurigo dovrà essere munito di mascherina in occasione di feste con oltre cento persone: è quanto raccomanda l'associazion ...

Mascherina obbligatoria nei club zurighesi

