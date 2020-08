Ellen Pompeo: «Che schifo vedermi invecchiare a Grey’s Anatomy» (Di mercoledì 26 agosto 2020) In un momento storico in cui lo star system è tormentato dall’ansia di dire la cosa sbagliata e di essere cancellato dalla schiera dei «presentabili», Ellen Pompeo, la Meredith Grey di Grey’s Anatomy, è l’eccezione che conferma la regola. Non solo perché ha ammesso di essere legata da più di quindici anni alla serie per motivi economici e condizioni vantaggiosissime che non troverebbe altrove, qualora decidesse di mollare tentando altre strade, ma anche perché ammette con serenità che vedersi più vecchia a ogni stagione che passa non le restituisce una sensazione piacevole, ma di disturbo. Leggi su vanityfair

MarioManca : Ellen Pompeo: «Che schifo vedermi invecchiare a #GreysAnatomy» - zazoomblog : Ellen Pompeo su Grey’s Anatomy: «Se fossi stata più giovane avrei lasciato la serie» - #Ellen #Pompeo #Grey’s… - IOdonna : Ellen Pompeo su Grey’s Anatomy: «Se fossi stata più giovane, avrei lasciato la serie» - ciaopiaceregaia : lo sapevate che sono nata lo stesso giorno di ellen pompeo? meredith grey di grey’s anatomy. ora si spiega tutta sta sfiga - gaiasanatomy : RT @Ri_Ghetto: NCHESENSO SCUSATE -