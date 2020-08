Elisabetta Gregoraci aggiorna sulle condizioni di salute di Briatore: “Ecco come sta” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio dopo la notizia del ricovero di Flavio Briatore e su Instagram lancia un messaggio ai suoi fan. L’imprenditore e la showgirl sono stati sposati per oltre dieci anni. Un amore intenso e travolgente che ha lasciato alla coppia un figlio, Nathan Falco, ma che si è concluso nel 2017. Nonostante l’addio Elisabetta e Flavio sono rimasti amici e ancora oggi abitano a poca distanza uno dall’altro. Per questo in tanti si sono rivolti alla conduttrice di Battiti Live per avere informazioni riguardo lo stato di salute di Briatore. “Vi ringrazio tantissimo per i messaggi e le chiamate ricevute oggi – ha scritto Elisabetta nelle Stories di ... Leggi su howtodofor

