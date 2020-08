Elettra Lamborghini sceglie le fedi per il matrimonio con Afrojack (Di mercoledì 26 agosto 2020) . Il matrimonio si svolgerà nelle prossime settimane, ragion per cui i due fidanzati hanno deciso di fare acquisti importanti in gioielleria. I fan, già curiosi per l'evento, le hanno chiesto il motivo per il quale abbia deciso di sposarsi così giovane. Elettra Lamborghini ha dimostrato di avere le idee chiare, dicendosi sicura della scelta fatta: "È un ragazzo d'oro e al giorno d'oggi vanno tenuti stretti... ha tutto ciò che non ho mai trovato in nessun altro". Il matrimonio di Elettra Lamborghini e il suo Nick Van De Wall è fissato per il 26 settembre, con diretta nel corso della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. L'organizzazione dell'evento è affidata all'esperienza di Enzo Miccio, con il quale è stato ... Leggi su optimagazine

GammaStereoRoma : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - elettrasunrise : RT @SkyTG24: Elettra Lamborghini e Tinie insieme per il remix di Whoppa - GammaStereoRoma : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - La Isla - SkyTG24 : Elettra Lamborghini e Tinie insieme per il remix di Whoppa - GRANATARITA1 : @ElettraLambo elettra lamborghini la regina di sanremo...?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Manca poco alle nozze, Elettra Lamborghini va a scegliere le fedi con Afrojack TGCOM Elettra Lamborghini sceglie le fedi per il matrimonio con Afrojack

. Il matrimonio si svolgerà nelle prossime settimane, ragion per cui i due fidanzati hanno deciso di fare acquisti importanti in gioielleria. I fan, già curiosi per l’evento, le hanno chiesto il motiv ...

Elettra Lamborghini a dieta prima del matrimonio, ha esagerato ed è ingrassata (Foto)

Manca un mese esatto al matrimonio di Elettra Lamborghini che da oggi è a dieta perché nell’ultimo periodo ha davvero esagerato ed è ingrassata (foto). In genere le spose dimagriscono un bel po’ prima ...

. Il matrimonio si svolgerà nelle prossime settimane, ragion per cui i due fidanzati hanno deciso di fare acquisti importanti in gioielleria. I fan, già curiosi per l’evento, le hanno chiesto il motiv ...Manca un mese esatto al matrimonio di Elettra Lamborghini che da oggi è a dieta perché nell’ultimo periodo ha davvero esagerato ed è ingrassata (foto). In genere le spose dimagriscono un bel po’ prima ...