Dalla Merkel a Macron e Johnson. Tutti vogliono diminuire i seggi. L’Italia non è sola nel taglio dei parlamentari. Con la riforma saremo i primi in Europa a cambiare (Di mercoledì 26 agosto 2020) Al taglio del numero di parlamentari non guarda solo l’Italia. Il dossier del servizio studi della Camera e del Senato sul tema evidenzia infatti che a tale obiettivo stanno lavorando anche Francia, Regno Unito e Germania. Con la riforma il numero di deputati e senatori passa da 630 a 400 e il numero ogni centomila abitanti da 1 a 0,7. Il rapporto più basso attualmente in Europa. Ma il record potrebbe appunto essere mantenuto da Roma per poco tempo. In Francia il presidente Emmanuel Macron, durante la campagna elettorale, ha assicurato che avrebbe diminuito il numero dei parlamentari, che attualmente è di 577 deputati (0,9 ogni 100mila abitanti) e di 348 senatori, avrebbe vietato il cumulo di mandati elettivi per un numero superiore a tre mandati consecutivi e ... Leggi su lanotiziagiornale

MPenikas : LN Dalla Merkel a Macron e Johnson. Tutti vogliono diminuire i seggi. L’Italia non è sola nel taglio dei parlamenta… - alteaxz : @Musso___ @scenarieconomic @ELuttwak @guerini_lorenzo Lla verita' e'che la Merkel appoggia la Turchia la quale non… - poggio_maurizio : @MatteoLodavo @Alessan39055797 @ItalyMFA @luigidimaio @ItalyinChina @MFA_China @AmbCina @BarackObama Si specialment… - lucaskyblue : Migliore strategia politica possibile: copiare tutto dalla merkel - Lisa90135765 : @Marflo66036248 @Filippob8 Be' poteva votare a favore delle sanzioni alla Turchia come richiesto dalla Grecia. E no… -