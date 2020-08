Covid-19 torna a colpire: 1.367 nuovi positivi e 13 morti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Risalgono in contagi in Italia. Sono 1.367 i nuovi casi di persone contagiate dal SARS-CoV-2, nelle ultime 24 ore, ieri 878, il cui totale è salito a 262.540. Così il bollettino quotidiano del ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Covid torna Corea del Nord, Kim Jong Un torna in pubblico per Politburo e Covid Il Sole 24 ORE Covid-19, salgono contagi: 1.367, 13 morti. Oltre 93mila tamponi

Roma, 26 ago. (askanews) - Torna a salire il numero di contagi da coronavirus in Italia superando di nuovo quota 1.000, ieri erano stati 878: 1.367 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte ...

Svelati gli scenari per l'Italia: che cosa accadrà in autunno

La pandemia di coronavirus è ancora lontana dall’esaurirsi. Nella giornata di ieri, in Italia, si sono contati 878 nuovi positivi e quattro decessi. Dall’inizio dell’incubo a oggi, il Covid-19, ha con ...

Roma, 26 ago. (askanews) - Torna a salire il numero di contagi da coronavirus in Italia superando di nuovo quota 1.000, ieri erano stati 878: 1.367 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte ...