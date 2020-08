Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Mio figlio stagista è fuggito da una ditta “No mass”” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Questa situazione di negazionismo è legata al fatto che le persone vogliono gettarsi alle spalle la paura sfidando la sorte. Mio figlio ha fatto uno stage in una piccola azienda e la prima cosa che gli hanno detto è: ‘La mascherina la mette chi ha paura’. E infatti se n’è andato”. E’ l’aneddoto raccontato dal virologo Fabrizio Pregliasco a ‘Radio Cusano Campus’. “L’aspetto altruistico – è la riflessione dell’esperto – va a farsi benedire in una situazione vissuta come l’attesa di un meteorite che è la seconda ondata. È una sorta di ‘vita mia mors tua’, togliamo la paura e andiamo avanti in modo spavaldo. Poi succedono le cose come al ‘Billionaire'”. “La scelta di dire ... Leggi su meteoweb.eu

petergomezblog : #Coronavirus, sta aumentando la carica virale. Il virologo Broccolo e l’infettivologo Galli: “È il segnale di molte… - fattoquotidiano : Coronavirus, sta aumentando la carica virale. Il virologo Broccolo e l’infettivologo Galli: “È il segnale di molte… - Lu16039Luludim : La comunità scientifica ha fallito e deve fare autocritica..? Non accadrà mai - ParisiSonia : RT @ilgiornale: La virologa Ilaria Capua fa autocritica: 'La pandemia si poteva evitare'. Poi, parla della seconda ondata: 'Una questione d… - Walter00365070 : #Zangrillo prima del ricovero aveva diagnosticato a #Briatore un raffreddare quando invece trattasi di #COVID__19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo CORONAVIRUS: BOOM di CASI entro FINE AGOSTO, il VIROLOGO Crisanti è Pessimista, ma vede una Soluzione. Ecco QUALE iLMeteo.it Coronavirus, la virologa Ilaria Capua contro Giuseppe Conte: "La seconda ondata non si combatte a colpi di decreti"

"Per evitare una seconda ondata non occorrono decreti ma un'attiva collaborazione delle popolazione". Così la virologa Ilaria Capua in un'intervista al Corriere della Sera in cui spiega che la diffusi ...

Immuni, se ci sono tanti problemi è per una ragione. E non dipende dal ‘contact tracing’

Nel 1854 il medico Inglese John Snow riuscì a far arginare l’epidemia di colera scoppiata nel quartiere di Londra di Soho applicando per la prima volta sistemi di contact tracing della popolazione inf ...

"Per evitare una seconda ondata non occorrono decreti ma un'attiva collaborazione delle popolazione". Così la virologa Ilaria Capua in un'intervista al Corriere della Sera in cui spiega che la diffusi ...Nel 1854 il medico Inglese John Snow riuscì a far arginare l’epidemia di colera scoppiata nel quartiere di Londra di Soho applicando per la prima volta sistemi di contact tracing della popolazione inf ...