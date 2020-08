Come attivare il microfono su Chrome (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alcuni servizi Web (Come per esempio Skype Web, il sistema di videoconferenze Jitsi, il traduttore di Google o il sistema di ricerca vocale) richiedono di accedere al microfono eventualmente presente sul nostro computer, così da poter utilizzare la nostra voce per fornire i servizi necessari o per permettere ai nostri interlocutori di ascoltarci.Se utilizziamo Gogle Chrome la gestione del microfono viene richiesta ogniqualvolta la pagina web fornisce questo tipo di richiesta, ma può capitare di non fornire il consenso necessario oppure di mancare la finestra d'avviso, rendendo quindi impossibile l'accesso al microfono.Per fortuna Google Chrome permette di controllare ogni tipo di funzionalità legata ai servizi web e scegliere di volta in volta cosa ... Leggi su navigaweb

francescoburra3 : RT @g_effe: @claudio_2022 @VotersItalia Musumeci potrebbe, come presidente di una regione a statuto speciale, sedere a fianco di Conte con… - IAlianna_ : L'unica domanda per i prossimi mesi: il governo cinese aveva un reale interesse ad attivare blocchi in tutto il mon… - Hype_tw : Riesci a prevedere il futuro? Noi no, ma sappiamo che se non assicuri il tuo nuovo telefono con HYPE potresti aver… - AndreaScuppa : @Azione_it @MatteoRichetti Ha ragione Richetti. MES e SURE al netto delle finalità sono sostanzialmente identici. I… - RadioLombardy : Leo Messi vuole attivare la clausola per lasciare subito il Barcellona, ??come ha confermato anche il Barcellona.… -

Ultime Notizie dalla rete : Come attivare Come attivare il correttore automatico in Windows 10 News Mondo VIDEO | Pd, Caneschi: "Una lista per la città che cerca riscatto"

Ha avuto esperienze amministrative: Presidente del Consiglio di Circoscrizione di Rigutino. Rita Gabini, 68 anni, Medico in pensione, ha prestato servizio come anestesista e rianimatrice presso ...

Amburgo, parte il progetto di pagare la gente per non fare niente

Ad Amburgo è stato di recente lanciato un progetto finalizzato a pagare le persone per “non fare niente”. Artefice di questa iniziativa è un ateneo della città tedesca, che ha rivendicato la serietà d ...

Ha avuto esperienze amministrative: Presidente del Consiglio di Circoscrizione di Rigutino. Rita Gabini, 68 anni, Medico in pensione, ha prestato servizio come anestesista e rianimatrice presso ...Ad Amburgo è stato di recente lanciato un progetto finalizzato a pagare le persone per “non fare niente”. Artefice di questa iniziativa è un ateneo della città tedesca, che ha rivendicato la serietà d ...