"Briatore? Giustizia divina, farà meno lo sbruffone": polemica per assessore Pd di Bologna (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Briatore? Al mondo c’è una Giustizia divina, ora farà meno lo sbruffone”: è polemica a Bologna per un post pubblicato su Facebook dall’assessore comunale alle Politiche per la mobilità ed ex capogruppo del Pd in Consiglio comunale Claudio Mazzanti.Nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, condividendo un articolo inerente la notizia della presunta positività di Flavio Briatore al Covid-19 e del suo ricovero presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, l’assessore aveva scritto: “Al mondo c’è una Giustizia divina. Vi ricordate cosa diceva Briatore sul Covid tutte invenzioni, ... Leggi su huffingtonpost

