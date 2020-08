Briatore: “Attendo l’esito del tampone”. Le condizioni dell’imprenditore (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore svela di essere affetto da prostatite. In ogni caso, il timore sulle sue condizioni di salute sembra essere passato. Il proprietario del Billionaire resta ricoverato al San Raffaele. Flavio Briatore sta bene, o quantomeno non è in condizioni gravi come sembrava poter essere nelle scorse ore. Il noto imprenditore è ricoverato dal pomeriggio … L'articolo Briatore: “Attendo l’esito del tampone”. Le condizioni dell’imprenditore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Pacio1961 : @espressonline Rif. #Briatore smentite o confermate positività #COVID19? Semplice SI o NO (siamo giornalisti o gior… - Frances00128193 : RT @La_manina__: Tanti auguri di pronta guarigione a Flavio #Briatore, ricoverato in condizioni gravi per Covid. Attendo con ansia di vede… - rafrom1973 : RT @La_manina__: Tanti auguri di pronta guarigione a Flavio #Briatore, ricoverato in condizioni gravi per Covid. Attendo con ansia di vede… - ARGDON62 : RT @La_manina__: Tanti auguri di pronta guarigione a Flavio #Briatore, ricoverato in condizioni gravi per Covid. Attendo con ansia di vede… - MaxiSironi : RT @La_manina__: Tanti auguri di pronta guarigione a Flavio #Briatore, ricoverato in condizioni gravi per Covid. Attendo con ansia di vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore “Attendo