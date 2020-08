“Benvenuta!”. Gigi D’Alessio al settimo cielo, la splendida notizia comunicata poco fa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Magnifica notizia per il cantautore Gigi D’Alessio, che è diventato nonno per la seconda volta. Suo figlio Claudio e la sua compagna Giusy Lo Conte hanno infatti avuto Sofia. Per lui si tratta della secondogenita, mentre per la ballerina di ‘Tale e Quale Show’, ‘L’Anno che verrà’, ‘Made in Sud’ e ‘I migliori anni’ è la prima in assoluto. Emozionante la didascalia scelta dal figlio dell’artista partenopeo, che ha espresso tutta la sua emozione per questo momento davvero indimenticabile. Ricordiamo che Claudio è diventato papà per la prima volta dieci anni fa. La figlia Noemi è nata da una precedente storia d’amore quando lui era poco più che un adolescente. L’arrivo adesso di Sofia permette alla famiglia ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Benvenuta” Gigi fotogallery - crollato il ponte di caprigliola, viadotto che collega la spezia e massa IlCorrierino.com