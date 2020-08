"Ballando con le stelle", Samuel Peron positivo al Covid: prove sospese (Di mercoledì 26 agosto 2020) Samuel Peron è risultato positivo al Coronavirus , ma asintomatico al secondo tampone di routine settimanale, mentre Rosalinda Celentano, sua partner, è negativa; da oggi per tutti, non solo ballerini,... Leggi su feedpress.me

Scende in campo Milly Carlucci per spiegare cosa stia succedendo a Ballando con le Stelle dopo che Samuel Peron è risultato positivo al Covid. La conduttrice è apparsa in un video su Instagram per met ...La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il programma di Milly Carlucci rimandato per un caso di coronavirus nel cast. Avvenire, pagina 19, di Tiziana Lupi. Il Covi ...