A Hong Kong scattano 16 arresti per le proteste anti-governative del 2019: anche 2 deputati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono 16 gli arresti eseguiti dalla polizia di Hong Kong per le proteste anti-governative del 2019. anche due deputati del Partito Democratico figurano nell'elenco, Ted Hui e Lam Cheuk-ting, sospettati "di atti di offesa" in un sit-in del 6 luglio vicino alla stazione di polizia di Tuen Mun. Sono stati arrestati mercoledì mattina, almeno secondo quanto scritto nei loro post su Facebook. Lam ha scritto su Twitter che è stato arrestato con l'accusa di cospirazione, danno di proprietà e ostacolo al corso della giustizia durante una protesta. I tweet affermano che è stato anche accusato di rivolta per i fatti accaduti il 21 luglio 2019 alla stazione metro ...

