Zingaretti, alla buon’ora! Arrivano con 5 mesi di ritardo le mascherine nel Lazio (Di martedì 25 agosto 2020) Zingaretti ci ha provato in tutti i modi a insabbiare la vicenda delle mascherine nella Regione Lazio. Ma fortunatamente c’è sempre qualcuno che resta vigile a monitorare gli sviluppi. Come è ormai noto, il segretario del Pd aveva ordinato una fornitura di mascherine che la EcoTech srl, la società di Sergio Mondin, controllata per una metà da un cinese e per l’altra metà da un’impresa amministrata da Anna Pena, la moglie di Mondin, avrebbe dovuto consegnare alla Regione Lazio ad aprile. Il prodotto è stato comprato con l’acconto da 14,5 milioni della Regione Lazio. Ma fino ad oggi, di questo materiale, nemmeno l’ombra. E pensare che era una questione di assoluta priorità per gli abitanti del ... Leggi su ilparagone

