Vertice Conte-Zhang, Sky Sport: “L’incontro potrebbe essersi svolto nella notte” (Di martedì 25 agosto 2020) Sono ore di attesa per il futuro dell’Inter. nella giornata di oggi, martedì 25 agosto, è in programma l’incontro fatidico tra Antonio Conte e il presidente dell’Inter Steven Zhang. Sul tavolo il futuro della panchina nerazzurra con Conte che nel post partita della finale di Europa League persa contro il Siviglia ha ribadito che la società nerazzurra “ripartirà con o senza di me”. Nel frattempo Matteo Barzaghi di Sky Sport ha fatto il punto della situazione: “Ogni scenario è possibile. Non si sono visti Zhang e Conte al momento. Non è escluso che l’incontro sia andato in scena questa notte, è una delle ipotesi da prendere in considerazione”. Leggi su sportface

