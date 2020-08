Traffico Roma del 25-08-2020 ore 09:00 (Di martedì 25 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane due gli incidenti segnalati alla Portuense il primo su via Oderisi da Gubbio il secondo nelle vicinanze dell’ospedale San Camillo su via Bernardino Ramazzini altro incidente a Torre Maura su via dell’aquila reale altezza via Casilina alla Garbatella lavori di potatura in programma per la giornata odierna su via Cristoforo Colombo carreggiata ridotta tra Viale Marco Polo e via Capitan Bavastro verso l’Eur sulla metro C fino al 7 dicembre la circolazione dei treni terminerà in anticipo cantano l’ultima corsa alle 20:30 da San Giovanni alle ... Leggi su romadailynews

79_Alessio : RT @astralmobilita: ???? #FL7 #RomaNapoli via #Formia Il traffico è rallentato, in direzione Roma, per un guasto alla linea tra #NapoliCentr… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 25-08-2020 ore 09:00: Roma infomobilità informazioni quotidiane di… - VAIstradeanas : 09:08 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9)… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews L’Ort “battezza” il servizio portuale di bus per croceristi: “Bene, ma urge la stazione marittima”

“La gestione ideale dei turisti diretti a Roma con il treno si avrà quando al porto verrà costruita la stazione marittima>. Questa l’estrema sintesi dell’intervento dell’Osservatorio Regionale sui Tra ...

Aperta al traffico la “rotonda” di via dell’aeroporto di Fiumicino, ecco il progetto finale

Fiumicino – Una via di “fuga” verso Ostia, un’altra verso l’aeroporto, una ancora verso l’autostrada Roma-Fiumicino, e ancora verso Fiumicino città, costeggiando le piste. C’è da completare l’opera: c ...

