Temptation Island: un’altra tentatrice ricoverata per Coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Una seconda ex tentatrice di Temptation Island finisce all’ospedale perché positiva al Coronavirus. Dopo Ilaria Gallozzi tocca anche alla sua amica Beatrice Damasi. Vediamo insieme cosa è successo. Temptation Island “focolaio” di Coronavirus. Il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi sta per cominciare con la nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi, ha presentato la prima coppia della nuova edizione (si tratta di quella formata da Nadia e Antonio), ma una spiacevole notizia si abbatteArticolo completo: Temptation Island: un’altra tentatrice ricoverata per Coronavirus dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Notiziedi_it : Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi, chi sono Carlotta e Nello? | Video Witty Tv - Notiziedi_it : Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi, svelate le prime due coppie nel cast: ecco chi sono - Notiziedi_it : Temptation Island Vip, Sonny Di Meo e Sara Shaimi prima coppia? - itsxel3 : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): “Nel villaggio c’è Stefano che poi sarebbe anche il mio ex marito” - Vale41229116 : RT @TemptationITA: Nuove coppie, nuove emozioni, nuove puntate... #TemptationIsland con @lapinella torna a settembre su Canale 5! https://t… -