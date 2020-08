Tamponi, test rapidi o sierologici: ecco tutte le armi per la caccia al virus (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - Tamponi, test rapidi e test sierologici. Queste le diverse armi per la caccia al virus. Ciascuna con vantaggi e svantaggi. Il tampone nasofaringeo è un esame che serve per ricercare il virus e quindi per diagnosticare l'infezione in atto. E' considerato lo standard per individuare gli infetti. Gli esami vengono eseguiti dai laboratori del servizio sanitario nazionale selezionati. Il tampone si effettua tramite una specie di cotton fioc nella gola e nel naso della persona che consente il prelievo delle secrezioni respiratorie. Il campione viene analizzato per riconoscere l'Rna del virus e i risultati sono pronti, in genere, dalle 24 alle 48 ore dopo. Invece i test rapidi, ... Leggi su agi

