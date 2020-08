Stati Uniti, fiducia consumatori crolla ad agosto (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Netto peggioramento della fiducia dei consumatori americani ad agosto. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un calo a 84,8 punti rispetto ai 91,7 punti del mese di luglio (rivisti da un preliminare 92,6). Il dato è inferiore alle aspettative degli analisti che erano per un indice a 93. Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è crollato a 84,2 punti da 95,9 precedente, mentre l’indice sulle attese è calato a 85,2 punti da 88,9 punti. Leggi su quifinanza

