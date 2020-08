Scuola: mascherina in classe, test, segnalare i casi positivi. Tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 25 agosto 2020) Ed ecco, capitolo per capitolo, Tutto quello che c'è da sapere in vista del grande ritorno, dopo i mesi del lockdown al quale si sono aggiunte le vacanze estive. Ma è ovvio che non manchinoi le polemiche, specie dopo l'intervento del premier Conte, poco in sintonia con la ministra Azzolina Leggi su firenzepost

Corriere : Salvini: «Mia figlia non la mando a scuola nel plexiglas e con la mascherina» - fanpage : 'Io a #scuola non ce la mando'. Il nuovo attacco di Matteo Salvini - Corriere : Salvini: «Mia figlia non la mando a scuola nel plexiglas e con la mascherina» - ITALEXIT78 : RT @intuslegens: Impedire la corretta respirazione di bambini di sei, otto, dieci anni, mettendogli un panno in faccia per cinque ore al gi… - Alea88 : RT @Oltre_Tv: «Il #5settembre, #mamme di tutto il mondo unitevi, andate a #Roma, libere» -