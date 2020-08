Ritiro Palermo, squadra in campo: al via la prima seduta di allenamento della giornata (in aggiornamento) (Di martedì 25 agosto 2020) Primo giorno di Ritiro a Petralia Sottana dopo il raduno della giornata di ieri.Mario Alberto Santana e compagni sono scesi in campo intorno alle ore 9:30 per sostenere la prima seduta della giornata. Dopo un breve colloquio in mezzo al campo tra Roberto Boscaglia e i rosanero convocati dallo stesso tecnico, la squadra sta effettuando la consueta fase di riscaldamento. Corsa a metà campo, adesso, per i calciatori.Seguiranno aggiornamenti... Leggi su mediagol

Mediagol : Ritiro #Palermo, squadra in campo: al via la prima seduta di allenamento della giornata (in aggiornamento) - WiAnselmo : Ritiro #Palermo, squadra in campo: al via la prima seduta di allenamento della giornata (in aggiornamento) - Mediagol : Ritiro #Palermo, squadra in campo: al via la prima seduta di allenamento della giornata (in aggiornamento) - Mediagol : Ritiro #Palermo, iniziano gli allenamenti: oggi doppia seduta, arriva anche #Orlando - WiAnselmo : Ritiro #Palermo, iniziano gli allenamenti: oggi doppia seduta, arriva anche Orlando -

Ultime Notizie dalla rete : Ritiro Palermo Ritiro Palermo: striscione ultras al campo di Petralia / FOTO(1 di 2) Stadionews.it Il Palermo è arrivato a Petralia Sottana: i convocati per il ritiro

Tutto pronto per il ritiro del Palermo. Sono 21 i convocati per Petralia Sottana, out Martinelli che si recherà a Milano per effettuare ulteriori indagini specialistiche ma non legata al covid visto c ...

Italia, il supermercato dei campioni che vincono tutto. All'estero...

Più di un tifoso juventino, vedendo il Bayern vincere contro il Psg la sua sesta Champions League grazie a un gol di Kingsley Coman, avrà pensato all’ennesima beffa del destino, che sembra divertirsi ...

Tutto pronto per il ritiro del Palermo. Sono 21 i convocati per Petralia Sottana, out Martinelli che si recherà a Milano per effettuare ulteriori indagini specialistiche ma non legata al covid visto c ...Più di un tifoso juventino, vedendo il Bayern vincere contro il Psg la sua sesta Champions League grazie a un gol di Kingsley Coman, avrà pensato all’ennesima beffa del destino, che sembra divertirsi ...