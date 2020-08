Obiettivo Atalanta: Florian Thauvin (Di martedì 25 agosto 2020) L’Atalanta è sulle tracce di Florain Thauvin L’Atalanta è a caccia di rinforzi per la prossima stagione e sulla lista degli acquisti della Dea ci sarebbe anche Florian Thauvin, ala offensiva in forza al Marsiglia. Il francese classe 1993 sarebbe il colpo internazionale per i nerazzurri per continuare a stupire ancora in Europa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

matt_2994 : @_goodtime__ Ha pianto 2 ore post atalanta per la talpa in dirigenza e i carri. Rimangono tutti. Dobbiamo sperare c… - cactus0513 : @corsaroll @juventusfc @Inter @Atalanta_BC Condivido pienamente: l’unico obiettivo sensato da porsi quest’anno sono… - ValerioDiStef91 : @GreenMidnight1 @_SDeJong_ Bah, l’Atalanta 3 giorni fa ha dichiarato che l’obiettivo è la salvezza, secondo me noi… - infoitsport : Atalanta, obiettivo Champions a Bergamo: accelerano i lavori - gi0de : @lucadesign83 @capuanogio Beh obiettivo è riconfermarsi in europa e sperare che vadano peggio di noi lazio o atalan… -

Ultime Notizie dalla rete : Obiettivo Atalanta Obiettivo Atalanta: Florian Thauvin Calcio News 24 Obiettivo Atalanta: Florian Thauvin

Il cileno resta un obiettivo della Juve. Per Rakitic, invece, si ... Atalanta in pressing su Thauvin Il Napoli, che si è radunato oggi ... L'Atalanta, intanto, sogna in grande e punta forte su Florian ...

Inter, terminato il vertice: Conte resta sulla panchina nerazzurra

Sembrano essere stati accantonati i dissapori dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della finale di Europa League contro il Siviglia e, prima ancora, nel post partita di Bergamo, contro ...

Il cileno resta un obiettivo della Juve. Per Rakitic, invece, si ... Atalanta in pressing su Thauvin Il Napoli, che si è radunato oggi ... L'Atalanta, intanto, sogna in grande e punta forte su Florian ...Sembrano essere stati accantonati i dissapori dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della finale di Europa League contro il Siviglia e, prima ancora, nel post partita di Bergamo, contro ...