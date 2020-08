Non solo Briatore e Mihajlovic, i sommersi della Costa Smeralda (Di martedì 25 agosto 2020) Proviamo a invertire l’ordine di priorità che oggi sarà seguito da tutti i giornali. La notizia più importante è che in Sardegna a prendersi il Covid-19 sono soprattutto i dipendenti, in gran parte stagionali, di quel grande parco dei divertimenti che ogni estate viene allestito nell’isola per i turisti. Il caso più clamoroso è quello del Billionaire: su un totale di 90 tamponi effettuati ieri sono saliti a 63 i positivi al Covid-19 accertati tra i lavoratori del locale di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

peppeprovenzano : C’è un limite a tutto. Anche a @matteosalvinimi. Dire che a Lampedusa gli immigrati positivi al Covid ‘passeggiano… - davidealgebris : Penso che M5S sia manica di Parassiti senza istruzione / alcuna esperienza e che non ha mai fatto un bel niente ne… - DiMarzio : Restano anche Marotta e Ausilio, non solo Conte: tutto su @SkySport 24 - moondongmin_ : Come apro Twitter 200 tweet sulla Binsan 10 che si chiedono che concept porteranno e 190 sul votare/streamnare quan… - settembrini61 : RT @LidaSezOlbia: Il #giocodiluci ti fa immaginare un mondo migliore dove non esiste la cattiveria ma solo la vera #amicizia. Io sono #Sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Inter, non solo Conte: restano anche Marotta e Ausilio Sport Fanpage Scrive Iustitia in Veritate sui "bambini mai nati che imbarazzano le femministe trapanesi"

Interveniamo volentieri nel dibattito sorto a seguito della iniziativa del Consiglio Comunale di Marsala che ha approvato con ampia maggioranza - 23 favorevoli su 26 votanti - una mozione dal titolo “ ...

Covid in Campania, tamponi per tutti gli studenti delle scuole superiori: la mossa della Regione

L’uso dei termoscanner non sarà obbligatorio ma ogni plesso in funzione dell ... Voglio ribadire che spetta per legge anche a loro, è probabile che siano pervenuti dall’Usr solo gli elenchi delle ...

Interveniamo volentieri nel dibattito sorto a seguito della iniziativa del Consiglio Comunale di Marsala che ha approvato con ampia maggioranza - 23 favorevoli su 26 votanti - una mozione dal titolo “ ...L’uso dei termoscanner non sarà obbligatorio ma ogni plesso in funzione dell ... Voglio ribadire che spetta per legge anche a loro, è probabile che siano pervenuti dall’Usr solo gli elenchi delle ...