Noi Campani, nuove nomine ad Arpaise (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “Grazie al radicamento territoriale di Clemente Mastella, Noi Campani continua a raccogliere importanti adesioni nel Sannio”. Così Molly Chiusolo e Domenico Parisi, segretario e presidente provinciale di Noi Campani, nell’annunciare la nomina dei vertici locali del movimento ad Arpaise. “Ringraziamo Lino Lorenzano e Carmine Lizza per aver scelto di condividere il percorso di Noi Campani. Il primo sarà segretario, il secondo presidente ad Arpaise”, aggiungono Chiusolo e Parisi. Soddisfatto anche il responsabile Enti Locali di Noi Campani Mauro De Ieso: “Noi Campani è la novità positiva del panorama politico perché sa interpretare i bisogni del territorio. Avremo ... Leggi su anteprima24

walterdariz : RT @Solocarmen1: Non mi è chiaro quale norma consenta a De Luca di rinchiudere noi onesti cittadini campani nei confini regionali, e Musume… - xblunotte : RT @Solocarmen1: Non mi è chiaro quale norma consenta a De Luca di rinchiudere noi onesti cittadini campani nei confini regionali, e Musume… - AppiaPolis : New post (NOI CAMPANI: NOMINATI I RESPONSABILI LOCALI DELLA CITTÀ DI MONTESARCHIO) has been published on AppiaPolis… - dick_handley : RT @Solocarmen1: Non mi è chiaro quale norma consenta a De Luca di rinchiudere noi onesti cittadini campani nei confini regionali, e Musume… - GiuseppeAntogn1 : RT @Solocarmen1: Non mi è chiaro quale norma consenta a De Luca di rinchiudere noi onesti cittadini campani nei confini regionali, e Musume… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi Campani Politica - Noi Campani, nominati i responsabili locali della città di Montesarchio Realtà Sannita LE ELEZIONI

La prima tappa del segretario della Lega sarà oggi a Secondigliano. Qui Salvini visiterà il carcere per portare - come ha fatto spesso nelle sue visite a Napoli - solidarietà agli agenti della polizia ...

Elezioni Regionali e Comunali - Note e comunicati di liste e candidati del 25 agosto

Molly Chiusolo e Domenico Parisi, segretaria e presidente provinciale di Noi Campani, annunciano la nomina dei vertici locali del movimento ad Arpaise: “Grazie al radicamento territoriale di Clemente ...

La prima tappa del segretario della Lega sarà oggi a Secondigliano. Qui Salvini visiterà il carcere per portare - come ha fatto spesso nelle sue visite a Napoli - solidarietà agli agenti della polizia ...Molly Chiusolo e Domenico Parisi, segretaria e presidente provinciale di Noi Campani, annunciano la nomina dei vertici locali del movimento ad Arpaise: “Grazie al radicamento territoriale di Clemente ...