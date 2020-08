Massara: “Leao è un talento cristallino. A centrocampo dovremo intervenire” (Di martedì 25 agosto 2020) Frederic Massara parla nella conferenza di presentazione della nuova stagione rossonera, ai microfoni di Milan TV: “Rafael Leao ha un talento cristallino che ha mostrato lampi di classe pura e questo ha alzato le aspettative nei suoi confronti. Nella seconda parte di stagione ha avuto una bella crescita ma sicuramente da un giocatore con la sua classe ci aspettiamo di più e siamo sicuri che lo farà. A centrocampo dovremo intervenire per aiutare la squadra negli impegni, visto che è una stagione lunghissima ma compressa quella che abbiamo davanti”. Foto: Milan TV L'articolo Massara: “Leao è un talento cristallino. A centrocampo dovremo intervenire” ... Leggi su alfredopedulla

