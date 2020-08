Mascherine in classe, il fronte degli scettici si allarga. Galli e Andreoni: «Regole inattuabili» (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Il fronte degli scettici sulle Mascherine da tenere a scuola per difendersi dal Covid-19 continua ad allargarsi. L’ultimo critico sulle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di prevedere Mascherine e distanziamento per i bambini dai 6 anni in su, è proprio Massimo Galli, il capo infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. «Utopia», risponde ad Agorà quando è chiamato a dire la propria sulle Regole per la riapertura delle scuole. «Soprattutto per i più piccoli, stare cinque o sei ore con la mascherina in classe francamente è un’utopia», dice il professore, invitando all’onestà intellettuale. ... Leggi su open.online

