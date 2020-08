Maldini: “Acquisti mirati, niente grandi colpi come nel passato” (Di martedì 25 agosto 2020) Paolo Maldini parla nella conferenza di presentazione della nuova stagione rossonera, ai microfoni di Milan TV: “Non vogliamo illudere i tifosi e dare false speranze, di sicuro non avremo la possibilità di fare grandi colpi come nelle scorse annate. Saranno acquisti mirati ma saremo sempre attenti alle occasioni di mercato”. Foto: Twitter L'articolo Maldini: “Acquisti mirati, niente grandi colpi come nel passato” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

