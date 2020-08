"L'esclusività non conferisce l'immunità". Focolaio al Billionaire: la stoccata di Cartabellotta a Briatore (Di martedì 25 agosto 2020) “Caro Briatore, l'esclusività del Billionaire non conferisce alcuna forma di immunità al coronavirus”. Così Nino Cartabellotta si è espresso sul Focolaio scoppiato nel celebre locale di Porto Cervo. Il bollettino ufficiale dell'unità di crisi della Sardegna riferisce che sono saliti a 63 (su 90 tamponi effettuati) i contagi all'interno del personale del Billionaire. Poco dopo la frecciatina del presidente della fondazione Gimbe è arrivata la notizia della positività di Flavio Briatore, che da lunedì è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono state definite serie, ma al momento non richiedono la terapia intensiva. Quanto accaduto ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : esclusività non Spider-Man in Marvel' s Avengers solo su PS5 e PS4 | l' accordo di esclusività con PlayStation potrebbe essere solo l' inizio Zazoom Blog Flavio Briatore, la stoccata di Nino Cartabellotta: "L'esclusività del Billionaire non conferisce immunità al coronavirus"

“Caro Briatore, l’esclusività del Billionaire non conferisce alcuna forma di immunità al coronavirus”. Così Nino Cartabellotta si è espresso sul focolaio scoppiato nel celebre locale di Porto Cervo.

Takeshi & Hiroshi Recensione: un videogioco per sopravvivere alla malattia

Annunciato a sorpresa durante l'Indie World, Takeshi e Hiroshi è ora disponibile su Nintendo Switch. L'opera più ambiziosa del team giapponese Oink Games, studio specializzato nella produzione di gioc ...

“Caro Briatore, l’esclusività del Billionaire non conferisce alcuna forma di immunità al coronavirus”. Così Nino Cartabellotta si è espresso sul focolaio scoppiato nel celebre locale di Porto Cervo.Annunciato a sorpresa durante l'Indie World, Takeshi e Hiroshi è ora disponibile su Nintendo Switch. L'opera più ambiziosa del team giapponese Oink Games, studio specializzato nella produzione di gioc ...