Icardi dimentica l'Inter: "Psg scelta migliore della mia vita" (Di martedì 25 agosto 2020) Un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare, per qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire. Oggi, un anno dopo eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Icardi dimentica l’Inter: “Psg scelta migliore della mia vita”: Nessun rimpianto per l’attaccante argentino: “Non h… - passione_inter : Social - Icardi dimentica l'Inter: 'Il Psg la scelta più bella della mia vita. Avanti a testa alta' -… - Frances73368486 : RT @LucaRovisoINTER: @SimoTarantino Chi dimentica è complice. #Icardi uomo marcio - RB90878298 : @QsvsFk @battitomilan7 Quando si nomina #Icardi - una volta il suo idolo, il suo “Maurito”, che difendeva a spada t… -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi dimentica Icardi dimentica l’Inter: “Psg scelta migliore della mia vita” Corriere dello Sport Icardi dimentica l'Inter: “Psg scelta migliore della mia vita”

"Un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare, per qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire. Oggi, un anno dopo eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo crea ...

Psg, Icardi dimentica l'Inter: "Parigi miglior decisione della mia vita"

Il suo primo anno in Francia con la maglia del Psg si è concluso con la doppia cocente delusione per la sconfitta all'ultimo atto della Champions League contro il Bayer Monaco e per aver vissuto la fi ...

"Un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare, per qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire. Oggi, un anno dopo eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo crea ...Il suo primo anno in Francia con la maglia del Psg si è concluso con la doppia cocente delusione per la sconfitta all'ultimo atto della Champions League contro il Bayer Monaco e per aver vissuto la fi ...