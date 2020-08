I genitori la perdono in mare, una bambina finisce a largo su un unicorno: salvata da un traghetto – Video (Di martedì 25 agosto 2020) Non potevano credere ai propri occhi i passeggeri del traghetto Salaminomachos, quando a largo di Rio Patras in Grecia hanno visto in mare aperto una bambina su un unicorno gonfiabile. La piccola sarebbe sfuggita al controllo dei genitori, finendo alla deriva per alcune ore mentre i genitori lanciavano l’allarme. Per fortuna la bimba è stata intercettata dal traghetto, da cui è partito il messaggio di salvataggio alle autorità portuali che ha rassicurato i suoi genitori. Video: da Twitter Leggi anche: Il turista si rifiuta di indossare la mascherina, rissa sul vaporetto a Venezia: cacciato a calci dai passeggeri – VideoIl ragazzino ... Leggi su open.online

Open_gol : I genitori la perdono in mare, una bambina finisce a largo su un unicorno: salvata da un traghetto. Il video? - GruppoSVittore : Per le intenzioni Della Vergine Per la chiesa I sacerdoti per tutte le vocazioni per la famiglia l educazione I gio… - massimick1971 : @RepSpettacoli @repubblica Sì può dire : esticazzi! A Rimini 2 volte al giorno si perdono bambini. Target 3-4 anni… - DiReddito : @worldernest @DiventandoJeeg @FrancoBove1965 @alexbarbera Vuol dire che la sera i genitori ci perdono un po' di tempo - LoPsihologo : @Relycat16 A volte i genitori perdono proprio il contatto con i figli, non sanno neanche ciò che fanno -

Ultime Notizie dalla rete : genitori perdono I genitori la perdono in mare, una bambina finisce a largo su un unicorno: salvata da un traghetto – Video Open Perdono di vista la figlia sull’unicorno gonfiabile: recuperata a largo da un traghetto

Questo video incredibile che arriva da Rio Patras, in Grecia, mostra una bambina che, sfuggita al controllo dei genitori, viene recuperata dopo alcune ore da un traghetto. Quando si sono accorti che e ...

Perdono di vista la figlia in acqua con il gonfiabile, salvata da un traghetto VIDEO

Una bambina a bordo di un grande unicorno gonfiabile è stata tratta in salvo da un tragetto a Rio Patras, in Grecia. L’incidente è avvenuto domenica scorsa, nella zona di mare al largo della città di ...

Questo video incredibile che arriva da Rio Patras, in Grecia, mostra una bambina che, sfuggita al controllo dei genitori, viene recuperata dopo alcune ore da un traghetto. Quando si sono accorti che e ...Una bambina a bordo di un grande unicorno gonfiabile è stata tratta in salvo da un tragetto a Rio Patras, in Grecia. L’incidente è avvenuto domenica scorsa, nella zona di mare al largo della città di ...