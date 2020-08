Formula 1 – Vettel concentrato per il Gp di Spa: “bisogna saper interpretare al meglio quante più variabili possibili” (Di martedì 25 agosto 2020) Domenica si corre il Gp del Belgio di Formula 1: la Ferrari torna dove Leclerc ha conquistato la sua prima vittoria con la ‘Rossa’. A Spa, però, quest’anno sarà tutta un’altra storia, con la Ferrari in difficoltà in questo 2020 insolito. Mark Thompson/Getty ImagesPronto per una nuova sfida, Vettel ha così raccontato le sue sensazioni alla vigilia della gara belga: “il circuito di Spa è unico nel suo genere. Nessun’altra pista sulla quale andiamo ha così tante variazioni altimetriche. È un continuo salire e scendere che le immagini televisive non riescono assolutamente a rendere. Qui si trovano alcune delle curve più difficili e belle del mondo come Eau Rouge, Pouhon o la esse che precede Stavelot che i belgi chiamano ‘Piff paff’ . Si tratta di ... Leggi su sportfair

FormulaPassion : #Spa evoca dolci ricordi a #Ocon - sportface2016 : #F1, le parole di #Vettel: '#Gp di #Belgio unico nel suo genere' - fantaservice : Formula 1, Hamilton difende Vettel dalle critiche - infoitsport : Formula 1, crisi Ferrari-Vettel: 'Meglio che molli tutto' - zazoomblog : Ferrari l’ex pilota Berger: “Vettel è ora di dire addio alla Formula 1” - #Ferrari #pilota #Berger: #“Vettel -