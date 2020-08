Focolaio al Billionaire, altri 52 positivi tra i dipendenti (Di martedì 25 agosto 2020) L'esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall'Ats, riferisce il quotidiano 'L'Unione Sarda', è arrivato nella tarda sera di ieri, e ha confermato la presenza di un Focolaio nel locale, chiuso ... Leggi su ilroma

stanzaselvaggia : Con la scoperta di nuovi 52 contagiati al Billionaire si può affermare che il locale sia tecnicamente un focolaio.… - fattoquotidiano : Focolaio al Billionaire: altri 52 positivi nel locale di Briatore (che attaccava le restrizioni) - fattoquotidiano : Il suo Billionaire in Costa Smeralda è diventato il focolaio di Covid più lussuoso del mondo. E l’anziano proprieta… - LucaBellinzona : RT @catlatorre: 52 positivi al #Billionaire di #Briatore che, a tutti gli effetti, è ormai un focolaio in Sardegna. Non è lo stesso Briato… - Lucia07129120 : RT @stanzaselvaggia: Con la scoperta di nuovi 52 contagiati al Billionaire si può affermare che il locale sia tecnicamente un focolaio. La… -