Focolaio al Billionaire: altri 52 positivi nel locale di Briatore (che attaccava le restrizioni) (Di martedì 25 agosto 2020) Continuano a salire i casi di positività al Covid-19 registrati al Billionaire, il locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore. Come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, nella tarda serata di ieri è arrivato l’esito dei tamponi effettuati dall’Ats nei giorni scorsi: gli infetti, individuati soprattutto tra il personale, sono saliti a 52. Le autorità sanitarie confermano quindi la presenza di un Focolaio nella struttura, chiuso dal 17 agosto dopo la stretta sulla movida decisa dal governo. Prima sei positivi, poi il numero era salito a 11 e in 50 si erano messi in autoisolamento. Sempre a Porto Cervo, da ieri ha chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento, decisione presa dai gestori a seguito di un caso di ... Leggi su ilfattoquotidiano

