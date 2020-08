Covid, contagi ancora in calo: 878 Con quasi 30mila tamponi in più (Di martedì 25 agosto 2020) In calo per il secondo giorno consecutivo la curva epidemica in Italia: 878 casi, contro i 953 di ieri e il "mini-picco" di 1.210 di domenica. Per giunta, con molti più tamponi: 72.341 oggi contro i 45.914 di 24 ore fa. Il totale delle persone colpite da Covid-19 sale così a 261.174. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi, per il secondo giorno... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

