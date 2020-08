Covid 19, Flavio Briatore ricoverato in gravi condizioni (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è stato ricoverato in ospedale perché ha contratto il Covid e si trova in gravi condizioni. Attualmente si trova al San Raffaele di Milano da lunedì. Fino a pochi giorni fa era intervenuto sia sui social che in varie trasmissioni televisive per attaccare la decisione di chiudere il suo locale , il Billionaire, che si trova in Sardegna perché era risultato essere un focolaio del contagio. Pare non sia in terapia intensiva ma le sue condizioni sarebbero abbastanza serie. Oltre a Briatore alte 60 persone che fanno parte del suo staff sono state ricoverate perché hanno contratto il Covid. Il locale era stato chiuso il 17 agosto. Flavio ... Leggi su baritalianews

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - lorepregliasco : Flavio Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie - Corriere : Flavio Briatore ricoverato per Covid al San Raffaele di Milano - vincef_ : RT @espressonline: ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - anna_volante : #Briatore auguro a Flavio Briatore ogni bene, soprattutto di una piena guarigione Spero, però, che abbia il corag… -