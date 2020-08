Coronavirus, in calo i contagi: 878 nuovi positivi con 27mila tamponi più di ieri (Di martedì 25 agosto 2020) Roma, 25 ago – Calano ancora i contagi in Italia e stavolta non sono affatto legati, come da molti ventilato ieri, al basso numero dei tamponi. Quanto si evince dal bollettino quotidiano del ministero della Salute suona come una bocciatura degli strilloni dell’allarmismo, visto che l’incremento dei nuovi casi va rapportato al numero dei tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati infatti 878, mentre ieri erano stati 953. E i tamponi effettuati oggi sono stati 72.341, numero altissimo (non distante dal record storico) ma soprattutto molto più alto rispetto a quello di ieri, quando erano stati fatti 45.914 tamponi: quasi 30mila tamponi in ... Leggi su ilprimatonazionale

