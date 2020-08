Can Yaman rifiuta il Grande Fratello Vip: Cachet troppo basso (Di martedì 25 agosto 2020) Can Yaman è l’uomo del momento. L’attore turco è il protagonista della fortunatissima soap Daydreamer e il suo personaggio ha fatto breccia nei cuori delle telespettatrici. L’attore, dotato di un Grande fascino, in pochissimo tempo è riuscito ha riscuotere sempre più successo. La fama raggiunta e l’apprezzamento da parte del pubblico è stata notata da Alfonso Signorini che ha proposto a Can Yaman di partecipare al Grande Fratello Vip. Can Yaman, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip? Can Yaman ha dunque ricevuto la proposta da parte di Alfonso Signorini, ma il giovane attore non è stato soddisfatto dal Cachet offerto. Il Grande ... Leggi su velvetgossip

noe_yaman : RT @canyamanitalian: Ecco come vuole farci iniziare alla grande la giornata, Can posta questo suo scatto scrivendo in italiano per farci sc… - santinsabina : RT @strepi2019: Amo l’unicità di Can Yaman #Canyaman #ÖzgürAtasoy - TheBuci : RT @keske___: Istanbul & Can Yaman=?? La miglior foto che vedrai stamattina #CanYaman - keske___ : Istanbul & Can Yaman=?? La miglior foto che vedrai stamattina #CanYaman - Anjela52086020 : RT @CY_mybreath: Stasera, dalle 20 alle 24 vogliamo supportare Can Yaman, con un evento esclusivo usando questi due hashtags: #CanYaman #… -