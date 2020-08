Calciomercato Cagliari – Salta Juan Jesus (Di martedì 25 agosto 2020) Era tutto fatto e i due club avevano travato accordo ma all’improvviso Juan Jesus e il proprio agente si sono tirati indietro. Il Cagliari dopo aver trovato accordo con la Roma per 3 milioni di euro ha proposto a Juan Jesus un triennale da 1,8 milioni di euro. Si aspettava solo la firma ma calciatore e agente hanno deciso di non accettare più l’offerta del Cagliari a causa della riduzione dell’ingaggio. Inoltre i due avrebbero anche rifiutato un nuovo incontro con il ds Cagliaritano facendo infuriare il presidente che ha deciso categoricamente di abbandonare la trattativa. Sul taccuino di mister Di Francesco, alla ricerca di esterni per imporre il suo amato 4-3-3, è finito il giovane Zito Luvumbo, 18 anni, esterno angolano del Primero de ... Leggi su giornal

DiMarzio : Il #Cagliari si muove per Zito #Luvumbo, esterno angolano - DiMarzio : Il #Cagliari spinge per #Marin dell'#Ajax - CentotrentunoC : MERCATO #CAGLIARI ?? #Czyborra, #Sottil ma soprattutto #Marin. Il #Calciomercato dei rossoblù subirà una forte acce… - matteozizola : Il nome nuovo per il Cagliari è Riccardo Sotti, figlio d'arte in forza alla Fiorentina e conteso anche dall'Udinese… - CentotrentunoC : #CALCIOMERCATO ???? Il #Cagliari cerca l'accordo con la #Fiorentina per portare in Sardegna il giovane esterno Riccar… -