Brescia, Francesca Manfredi morta dopo un party in casa: il corpo era in una vasca piena di ghiaccio (Di martedì 25 agosto 2020) Brescia, Francesca Manfredi morta dopo un party in casa. Si ipotizza una omissione di soccorso nella morte della 24enne Francesca Manfredi ritrovata senza vita domenica mattina in un appartamento di Brescia dove si era tenuto un party a base di alcol e droga: sarà l'autopsia a chiarire se la giovane ritrovata in una vasca piena di ghiaccio sia morta per overdose. Sarà l'autopsia a chiarire la causa del decesso di Francesca Manfredi, la ragazza di 24 anni morta a Brescia in un appartamento dove si era tenuta una festa a base di alcol e droga.

