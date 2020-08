Berrettini-Opelka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) Matteo Berrettini affronta Reilly Opelka al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il romano prosegue il suo cammino nel Western & Southern Open: dopo aver sconfitto Ruusuvuori, l’azzurro trova il gigante americano con cui non sarà facile avere la meglio in questa superficie così rapida. La partita che vale un posto al quarto turno è fissata nella giornata di martedì 25 agosto come terzo match dalle ore 17:00 italiane sul campo 10 e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno. Copertura streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it invece vi terrà compagnia con un live scritto, una cronaca e gli highlights al termine. IL TABELLONE DI Cincinnati Leggi su sportface

paoloangeloRF : #Berrettini vince primo match ufficiale se non erro dopo la sosta per #Covid_19 #COVID19 6-4 6-7 7-5 in tre set e a… - GeorgeSpalluto : Berrettini vola agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati: 64 67 75 al giovane finlandese Ruusuvuori in un match i… -