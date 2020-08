Arthur, addio strappalacrime al Barcellona: “Sono cresciuto come giocatore e come uomo. Grazie di tutto” (Di martedì 25 agosto 2020) Un ultimo messaggio prima di voltare pagina e dare inizio alla nuova esperienza con la Juventus. Arthur, centrocampista brasiliano ormai passato dal Barcellona al club bianconero, ha voluto mandare un saluto e un ringraziamento all'ambiente catalano. Non solo il club e suoi compagni, ma tutto il popolo che lo ha accolto con affetto e col quale ha vissuto grandi emozioni.Arthur: il saluto a Barcellonacaption id="attachment 809362" align="alignnone" width="803" Arthur Barcellona (getty images)/caption"Dirsi addio è sempre difficile, specialmente quando si sei trovato in una città che è diventata subito casa tua", inizia così il video messaggio di Arthur sulla propria pagina Instagram in cui saluta Barcellona e ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Arthur, addio strappalacrime al Barcellona: 'Sono cresciuto come giocatore e come uomo. Grazie di tutto' -… - Pall_Gonfiato : La lettera di #Arthur al #Barcellona - sportli26181512 : Arthur e l'addio al Barcellona: 'Grazie di tutto'. Ora testa alla Juve: Il centrocampista brasiliano, attraverso un… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: ARTHUR saluta il Barcellona: 'Oggi è il giorno dell'addio, ma mi sono sentito a casa. Lì sono cresciuto come calciatore… - Forzajuvesempr5 : RT @TUTTOJUVE_COM: ARTHUR saluta il Barcellona: 'Oggi è il giorno dell'addio, ma mi sono sentito a casa. Lì sono cresciuto come calciatore… -