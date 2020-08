Ufficiale: Pordenone, rinnovo annuale per Gavazzi (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Pordenone in una nota ha reso noto il rinnovo annuale del centrocampista Davide Gavazzi. “Gavazzi è stato grande protagonista dell’ultimo storico biennio, dando un importante contributo alla vittoria di campionato e Supercoppa di C prima, conquista della semifinale playoff di B poi. Ha vestito la maglia neroverde 71 volte, realizzando 6 reti e fornendo 8 assist.” – questa la nota del club neroverde. Foto: profilo twitter Pordenone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TUTTOB1 : UFFICIALE - Pordenone: Pagnucco alla Juventus - Albertino70 : @EmanueleGarau @PordenoneCalcio @AlfredoPedulla Ci sono due tipi di comunicazione, quella ufficiale e quella social… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: UFFICIALE - ???? #Pordenone-#Tesser, avanti insieme ???? Il tecnico ha rinnovato #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #Seri… - spaziocalcio : UFFICIALE: Attilio Tesser rinnova come allenatore del #Pordenone - BombeDiVlad : UFFICIALE - ???? #Pordenone-#Tesser, avanti insieme ???? Il tecnico ha rinnovato #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Pordenone UFFICIALE: Pordenone, rinnovo annuale per il centrocampista Gavazzi TUTTO mercato WEB Pordenone, rinnovo annuale per il centrocampista Gavazzi

Il Pordenone Calcio comunica il rinnovo di contratto del centrocampista Davide Gavazzi, che sarà neroverde fino a giugno 2021. La stagione di serie B 2020/21 sarà la sua terza al Pordenone. Gavazzi è ...

Test sierologici a prof e bidelli al via. Ma mancano i kit

La campagna del ministero della Salute per la somministrazione dei test sierologici ai docenti e a tutto il personale della scuola è ufficialmente partita il 24 agosto. Ma molti maestri, professori e ...

Il Pordenone Calcio comunica il rinnovo di contratto del centrocampista Davide Gavazzi, che sarà neroverde fino a giugno 2021. La stagione di serie B 2020/21 sarà la sua terza al Pordenone. Gavazzi è ...La campagna del ministero della Salute per la somministrazione dei test sierologici ai docenti e a tutto il personale della scuola è ufficialmente partita il 24 agosto. Ma molti maestri, professori e ...