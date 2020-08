Temptation Island 8: le prime coppie ufficiali del programma (Di lunedì 24 agosto 2020) Mediaset ha presentato le prime due coppie ufficiali di Temptation Island 8, il programma che partirà il prossimo 9 settembre in prima serata su Canale 5. Oggi iniziano le registrazioni di Temptation Island 8 e sulla pagina Instagram del programma sono state presentate le prime coppie ufficiali. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi inizierà il prossimo 9 settembre in prima serata su Canale 5. Le coppie che parteciperanno a Temptation Island 8 sono in Sardegna da qualche settimana, una misura presa per evitare spiacevoli sorprese considerando il periodo che stiamo vivendo. Per ... Leggi su movieplayer

