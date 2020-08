Temptation Island 2020, i nomi delle coppie concorrenti della versione autunnale (Di lunedì 24 agosto 2020) Temptation Island 2020, ecco le coppie concorrenti della versione autunnale in arrivo a settembre su Canale 5, condotta da Alessia Marcuzzi. A più di un mese dalla conclusione della versione estiva, è già tempo di pensare alla versione autunnale di Temptation Island, condotta però da Alessia Marcuzzi e in onda nelle prime settimane di settembre su Canale 5. Ancora non è stata annunciata una data, ma la produzione ha già iniziato a rivelare le coppie protagoniste della versione autunnale di Temptation Island, che ... Leggi su dituttounpop

noemi_692 : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): “Nel villaggio c’è Stefano che poi sarebbe anche il mio ex marito” - bbbrokenhome : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): “Nel villaggio c’è Stefano che poi sarebbe anche il mio ex marito” - MaxDelPapa : - oldo_bis : RT @Miti_Vigliero: Ma i giovani mica stanno male con il coronavirus... Coronavirus, due provocatrici di 'Temptation Island' ricoverate dop… - MissMar16662447 : RT @Miti_Vigliero: Ma i giovani mica stanno male con il coronavirus... Coronavirus, due provocatrici di 'Temptation Island' ricoverate dop… -