Sky - Il Napoli può acquistare due ali: oltre a Under e Boga, resta in lizza un profilo estero (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli è impegnato da oggi nel ritiro di Castel di Sangro, ma la dirigenza resta concentrata sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il club azzurro è alla ricerca di esterni d'attacco da regalare a Rino Gattuso. Leggi su tuttonapoli

SkySport : Napoli, parte il ritiro a Castel di Sangro: i giocatori convocati - SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Tra 15 giorni valuteremo stop mobilità Regioni” - SkyTG24 : Cavallo morto nella reggia di Caserta, direzione cancella servizio - tuttonapoli : Sky - Il Napoli può acquistare due ali: oltre a Under e Boga, resta in lizza un profilo estero - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: Avellino, chiedono di abbassare volume stereo: aggrediti -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Napoli Napoli, parte il ritiro a Castel di Sangro: i giocatori convocati Sky Sport Mercato: la Juve stringe per Locatelli, il Napoli punta a Tagliafico

ROMA – Il Napoli ha raggiunto Castel di Sangro, sede del ritiro pre-campionato fino al 4 settembre, ma è uno dei club più attivi sul mercato nella settimana che chiude il mese di agosto. La società di ...

Ritiro con molte incognite, il ruolo decisivo dei tifosi

Per Aurelio De Laurentiis comincia oggi la stagione numero 18. La precedente coincide con la peggiore della sua presidenza. Un settimo posto che ha spento le emozioni della Coppa Italia, niente Champi ...

ROMA – Il Napoli ha raggiunto Castel di Sangro, sede del ritiro pre-campionato fino al 4 settembre, ma è uno dei club più attivi sul mercato nella settimana che chiude il mese di agosto. La società di ...Per Aurelio De Laurentiis comincia oggi la stagione numero 18. La precedente coincide con la peggiore della sua presidenza. Un settimo posto che ha spento le emozioni della Coppa Italia, niente Champi ...