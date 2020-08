Sì agli aumenti delle indennità ai sindaci (Di lunedì 24 agosto 2020) Perché queste cifre? Perché è appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell' Interno per l' aumento delle indennità di funzione per i sindaci dei piccoli comuni: nelle ... Leggi su ossolanews

Sì agli aumenti delle indennità ai sindaci

Ottantuno nuovi casi in un giorno. Il dato peggiore dal 28 marzo, quando furono 94. Quasi tutti residenti. La Sardegna trema ancora di più dei giorni scorsi: i contagiati non sono soltanto turisti di ...

Covid Italia, perché aumentano i contagi? Ecco tutte le risposte

Erano 1.273 in totale i positivi il 23 maggio scorso, quando dopo la fine del lockdown la scia lunga della fase acuta dell'epidemia da Coronavirus si faceva ancora sentire. Soprattutto nel Nord Italia ...

