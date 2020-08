"Se ne è andato cantando l'inno di Israele". Morto Arrigo Levi, ex consigliere di Napolitano (Di lunedì 24 agosto 2020) è Morto stanotte a Roma Arrigo Levi, giornalista, scrittore, conduttore teLevisivo, aveva 94 anni. Era nato a Modena il 17 luglio 1926. Era a casa dopo un lungo ricovero dovuto all'età: in ospedale quando poco prima di spirare ha cantato l'inno d'Israele e una filastrocca modenese. Tra i tanti incarichi prestigiosi è stato è stato anche consigliere per le relazioni esterne del Quirinale sotto la presidenza di Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. I funerali saranno in forma privata a Modena nei prossimi giorni. La sua famiglia fu costretta alla fuga in Argentina dopo l'emanazione delle leggi razziali da parte del regime fascista, ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : è andato