“Sarò eletto in Regione poi faremo pulizia nel PD”, Petitto lancia bordate (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ cominciata l’avventura della lista “Davvero-Partito Animalista” che vedrà in campo Livio Petitto alle prossime Elezioni Regionali. “Sono convinto che sarò eletto consigliere regionale – ammette – Da buon animalista tutelerò i personaggi in via d’estinzione in questa provincia. E’ il momento giusto per voltare pagina anche all’interno del PD. Lancio l’appello a tutti coloro che hanno a cuore le sorti del partito in Provincia di Avellino – continua Petitto – Si legge Davvero, ma questo è PD alternativo. Non quello irpino che contro di me ha innalzato un muro a dir poco inspiegabile. “Sosteniamo il governatore De Luca in maniera convinta. Sono diventato l’appestato di turno. Il ... Leggi su anteprima24

